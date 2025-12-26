日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「レッドホットチキン」と「レッドホットツイスター」を2026年1月5日から数量限定で発売します。

【画像】来た〜！ コチラがレッドホットチキン＆ツイスターです！

「レッドホットチキン」は刺激的な辛さで、ケンタッキーフライドチキンの「夏の風物詩」として人気の商品。同社は「かむほどにうま味がじゅわじゅわと広がる『レッドホットチキン』は、実は夏だけでなく、辛さの刺激と深いうま味をじっくり楽しみたい冬にこそ味わっていただきたい一品です」とアピールしています。

「レッドホットツイスター」は、「レッドホットチキン」の辛さを再現した特製ソース、「カーネルクリスピー」、レタスをトルティーヤで巻いた一品。手軽に”レッドホット”の味わいが楽しめるとのことです。

また、別売りの「激辛ソース」も登場。「1辛」から最大「5辛」まで、辛さを自由に調整することができます。

単品価格は、「レッドホットチキン」が340円（以下、税込み）、「レッドホットツイスター」が390円、「激辛ソース」が30円。

パックやセットのラインアップは6種類。レッドホットチキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク（M）がセットになった「食べくらべセット」が990円。レッドホットツイスター、ポテト（S）、ドリンク（M）がセットになった「レッドホットツイスターセット」が800円。

レッドホットチキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種がセットになった「食べくらべ4ピースパック」が1540円。レッドホットチキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種がセットになった「食べくらべ6ピースパック」が2290円。レッドホットチキン6ピース、選べるサイド1種がセットになった「レッドホット満喫パック」が2290円。

さらに、レッドホットチキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク（M）に激辛ソースが付いた「激辛チャレンジセット」が販売されます。価格は1020円。

全国の店舗（一部を除く）で販売。数量限定のため、なくなり次第終了です。

