冒頭の絵画『九紋龍史進』は、「相模原障害者施設殺傷事件」（2016年）で死刑判決を受けた植松聖死刑囚の作品だ。同事件では、神奈川県相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」に入居していた19人が犠牲になり、職員を含む27人が重軽傷を負っている。 12月26日（金）～28日（日）、東京都内の「文京区民センター」で『死刑囚表現展2025』が開催される。展覧会に並ぶのは、日本国内の拘置所に収監されている死刑囚に