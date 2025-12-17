12月15日、ニュースサイト『ねとらぼ』が《「おいしいロイホの中で1番！」ロイヤルホストの本社玄関“桜新町店”が特別な理由「内装や空間に高級感」「公爵家の晩餐会のよう」》という記事を公開した。人気ファミレスチェーン『ロイヤルホスト』の中でも、世田谷区にある東京本社に併設された国道246号沿いの桜新町店は、特別な店舗として知られているという内容だ。人気ファミレスチェーン『ロイヤルホスト』Googleマップ