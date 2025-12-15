アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「豚ロース天とチキンカツ丼」を2025年12月15日(月)より期間限定で販売を開始する。■豚ロースの天ぷらとチキンカツに黒味噌ダレをたっぷりと！加工工場から約4週間熟成されたチルド状態で納品される、かつやこだわりの豚ロースを今回は天ぷらに仕立てた。豚ロース天と食べ応えの