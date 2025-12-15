Ç»¸ü¹õÌ£Á¹¥À¥ì¤¬Íí¤à¡ª¤«¤Ä¤ä¡ÖÆÚ¥í¡¼¥¹Å·¤È¥Á¥¥ó¥«¥ÄÐ§¡×
¥¢¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î⼦²ñ¼Ò¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÀì⾨Å¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤Ä¤ä¤Ï¡¢¹ñÆâ¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤Ë¤Æ¡ÖÆÚ¥í¡¼¥¹Å·¤È¥Á¥¥ó¥«¥ÄÐ§¡×¤ò2025Ç¯12·î15Æü(·î)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¢£ÆÚ¥í¡¼¥¹¤ÎÅ·¤×¤é¤È¥Á¥¥ó¥«¥Ä¤Ë¹õÌ£Á¹¥À¥ì¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡ª
²Ã¹©¹©¾ì¤«¤éÌó4½µ´Ö½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¥ë¥É¾õÂÖ¤ÇÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤ë¡¢¤«¤Ä¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆÚ¥í¡¼¥¹¤òº£²ó¤ÏÅ·¤×¤é¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£ÆÚ¥í¡¼¥¹Å·¤È¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥Á¥¥ó¥«¥Ä2Ëç¤ò¶Ì»Ò¤Ç¤È¤¸¡¢Ð§¤Ø¹ë²÷¤Ë¹ç¤¤À¹¤ê¤Ë¤·¤¿¡£Ì£¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¥³¥¯¿¼¤¯´ÅÌ£¤Î¤¢¤ëÆÃÀ½¡Ö¹õÌ£Á¹¥À¥ì¡×¤À¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤È²ó¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿Ç»¸ü¤Ê¥¿¥ì¤¬¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆù¤Î»Ý¤ß¤ÈÍí¤ß¤¢¤¤¡¢»×¤ï¤º¤´ÈÓ¤ò¤«¤¤³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ð§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤È¤ó½Á¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡ØÆÚ¥í¡¼¥¹Å·¤È¥Á¥¥ó¥«¥ÄÄê¿©¡Ù¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¤À¡£
¢£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤ò¤ª¤¦¤Á¤ä¿¦¾ì¤Ç¤â
¡ØÆÚ¥í¡¼¥¹Å·¤È¥Á¥¥ó¥«¥ÄÐ§¡Ù¤Ï¡¢ÊÛÅö¤È¤·¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¤À¡£¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤ä¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¢¨⼀ÉôÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¾ðÊó¤Ë¤Æ³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¼è°·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÅ¹Æâ¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¡»ÆÚ¥í¡¼¥¹Å·¤È¥Á¥¥ó¥«¥ÄÐ§
ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¡§890±ß(ÀÇ¹þ979±ß)/·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¡§ÀÇ¹þ980±ß
¡»ÆÚ¥í¡¼¥¹Å·¤È¥Á¥¥ó¥«¥ÄÄê¿©
ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¡§990±ß(ÀÇ¹þ1,089±ß)/·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¡§ÀÇ¹þ1,090±ß
¡Ú¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¡»ÆÚ¥í¡¼¥¹Å·¤È¥Á¥¥ó¥«¥ÄÐ§ÊÛÅö
ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¡§890±ß(ÀÇ¹þ961±ß)/·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¡§ÀÇ¹þ980±ß
¢£¤½¤ÎÂ¾¥á¥Ë¥å¡¼
¢£¤È¤ó¤«¤ÄÀì⾨Å¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×
¢£¤È¤ó¤«¤ÄÀì⾨Å¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×
