「自分の強みとは？」働いているビジネスパーソンであれば、誰もが一度は自分に問いかけたことがあるだろう。明確な答えが浮かぶ人もいれば、「強みなんてない」と思う人もいるかもしれない。自分の強みが見つかり「はたらく」を前向きに捉えられるようになる、人材サービス・パーソルキャリアの三石原士さんの著書『かくれた「強み」をみつけよう。自分の舞台がみつからないあなたへ』（日本経済新聞出版）。なぜ、自分には強みが