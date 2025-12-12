インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、完全個別指導のオンライン家庭教師サービス「家庭教師のラスト」と共同で調査した「勉強を教えてもらいたい芸能人」についての調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。【1〜10位】4位は「現役大学生」がランクイン！TOP10を全部見る！調査は2025年11月4日から同月10日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得