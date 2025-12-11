¿©¤ÙÊª¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¢¥Ü¥«¥É¡£¼ï¤ò¿å¤Ë¿»¤±¤ÆÈ¯²ê¤µ¤»¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥¢¥Ü¥«¥É¤¬X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¥«¥Ã¥×¤«¤éÅ·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¿­¤Ó¤ë°ìËÜ¤ÎºÙÄ¹¡Á¤¤·Ô¡£ÀèÃ¼¤Ë¿½¤·ÌõÄøÅÙ¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤Ò¤ç¤íÄ¹¤µ¤È¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¸½Âå