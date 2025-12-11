¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡×¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¼ï¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¶ËºÙ¡É¤ËÀ®Ä¹
¡¡¿©¤ÙÊª¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¢¥Ü¥«¥É¡£¼ï¤ò¿å¤Ë¿»¤±¤ÆÈ¯²ê¤µ¤»¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥¢¥Ü¥«¥É¤¬X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¥«¥Ã¥×¤«¤éÅ·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¿¤Ó¤ë°ìËÜ¤ÎºÙÄ¹¡Á¤¤·Ô¡£ÀèÃ¼¤Ë¿½¤·ÌõÄøÅÙ¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤Ò¤ç¤íÄ¹¤µ¤È¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¸½Âå¥¢¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤ÏÌ¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤·¤é¤«¤ï¤¢¤¹¤«¤µ¤ó¡£·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¼ï¤ò¿å¤Ë¿»¤±¤¿¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1¥ö·î¼å¤Û¤É²È¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇØ¤¬Äã¤¯¡¢ÍÕ¤¬¥ï¥µ¥ï¥µ¤·¤¿¾õÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡Ä¡Äµ¢Âð¤·¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸÷¤òµá¤á¤Æ¸Â³¦¤Þ¤ÇÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤Î»Ñ¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â²ê¤¬½Ð¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤¿¤éÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ëÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ë¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹¡Á¤¤¡ª¡×¡ÖµÕ¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¡¢¡ÖÆü¾ÈÉÔÂ¤ÇÅÌÄ¹¡Ê¤È¤Á¤ç¤¦¡Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¤â¡£¤Ê¤ó¤È13Ëü·ï¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤·¤é¤«¤ï¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¾¤Î¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤Ê¡Á¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¢Êª¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¸À¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤Ï´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»²¹Í¤Ë¡¢·Ô¤òÀÚ¤Ã¤ÆÏÆ²ê¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¡ÖÅ¦¿´¡Ê¤Æ¤¤·¤ó¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¸åÆüÁáÂ®È¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤¿¤è¤¦¤¹¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê´ÑÍÕ¿¢Êª¤Ø¤ÎÆ»¤Ï±ó¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Ñ¤Ë¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤°¦Ãå¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¼ï°é¤Æ¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê´ÑÍÕ¿¢Êª¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡£ pic.twitter.com/CJI3MZ1m71
November 23, 2025
