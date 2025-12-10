サイドスローの中継ぎ投手として広島で活躍し、現在は北海道フロンティアリーグ所属の別海パイロットスピリッツの投手コーチを務める小林敦司さん（５３）は、危険球退場になったことがある。１９９９年の巨人戦で清原和博選手に頭部死球。乱闘寸前となったその場面はテレビなどでも取り上げられてきた。現役引退後、パティシエに転身し東京・代官山でカフェを経営していた時代に再会した清原さんとの思い出とは。◇