中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、日中の防衛当局間のホットラインが機能していなかったことが分かりました。【映像】防衛当局間の意思疎通にコメントする木原官房長官「日中間において不測の衝突を回避すること、またそのために日中防衛当局間において適時の意思疎通を確保していくことは極めて重要なことです」（木原官房長官）日中の防衛当局間のホットラインは、偶発的な衝突を避けるための「海空連絡メカ