ニューストップ > スポーツニュース > 巨人に大激震…24歳の次期正捕手候補「チャンスもらえない」トレード… 巨人（読売ジャイアンツ） プロ野球ニュース ゴシップ 日刊ゲンダイDIGITAL 巨人に大激震…24歳の次期正捕手候補「チャンスもらえない」トレード直訴か 2025年11月21日 11時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 巨人の山瀬慎之助が17日の契約更改交渉で「保留」したとゲンダイが伝えた 今季は二軍の正捕手として大きな飛躍を見せるも、一軍出場はわずか1試合 山瀬は「結果を出してチャンスをもらえないのが一番つらい」と吐露していた 記事を読む おすすめ記事 草間リチャード敬太 Aぇ！group脱退「1年前から心の病」明かす 活動休止中もSTARTO退所せず 2025年11月20日 18時15分 都立小児総合医療センターが「ウィッシュリスト」公開→「空っぽ」の声相次ぐ 実は一晩ですべて寄付...SNS安堵の声 2025年11月20日 19時13分 ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分 「一般人じゃない」批判…Perfumeあ〜ちゃん 吉田カバン社長を「一般男性」と表現した“真意”と“誤算” 2025年11月20日 19時5分 元妻、元カノ全員が「子宮頸がん」で死亡…原因は「夫」!? デマや誤解が多い「感染源」や「HPVワクチン」について産婦人科専門医に聞いた 2025年11月19日 7時15分