¥Ä¥ë¥ê¤Î2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¤Î¾ðÊó¤¬ÅþÃå¡ª¿Íµ¤¤Î¡ØÌÓ·ê±ø¤ìÊ¬²ò¥¸¥§¥ë¡Ù¤Ë¡¢¥¬¥Á¥¬¥ÁÌÓ·ê±ø¤ì¤ò¤´¤Ã¤½¤êÍí¤á¤È¤ë¡¢ÃºÇÛ¹ç¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ë¥ê2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¥Ä¥ë¥ê2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥áÌÓ·ê±ø¤ìÊ¬²ò¥¸¥§¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤Ç¤¹¡£¥Ä¥ë¥ê¤Î2025Ç¯Åß¿·