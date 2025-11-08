私はナオ（32）。旦那マサキ（33）が息子のジン（5）を連れて幼馴染の女性ユズさん（33）と遊んでいることがSNSで判明しました。沖縄旅行の予約までしているのです。その計画を止めたくて「離婚」と言ったのに、旦那は逆に離婚を望んでいるようでした。私の本心は、離婚なんてしたくありません。なので結局、私は沖縄旅行に一緒に行ってきました。帰ってくると案の定ぐったり。疲労困憊で動けない私の様子を見て、旦那は私に謝って