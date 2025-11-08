８日午前４時５０分頃、埼玉県所沢市けやき台の県道交差点で、バイクを運転していた同市の男子高校生（１６）が、右折してきたごみ収集車にはねられた。高校生は頭などを強く打ち、約１時間後に搬送先の病院で死亡が確認された。県警所沢署は収集車を運転していた狭山市新狭山、会社員の男（６２）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で現行犯逮捕した。男は産業廃棄物を運搬中で、「事故を起こしたことは間違