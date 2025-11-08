ロンドン、NYとシドニーをノンストップで結ぶ超長距離便の機体が初めて公開された/Qantas（CNN）80年前、ロンドンやニューヨークからシドニー、メルボルンへ移動するには1週間以上かかっていた。豪カンタス航空は7日、ノンストップでこの旅を完遂できる旅客機の開発が現在最終段階にあると発表。組み立て中の機体の画像を初めて公開した。当該の機体はエアバスA350-1000ULR。2万リットルのリアセンター燃料タンクなどの改造により