11月7日20時から、ABEMAでは大人気アニメ「ソードアート・オンライン」シリーズの劇場版3作品が無料で一挙配信されます。作中においてゲーム「ソードアート・オンライン」が主人公・キリトによってクリアされたのが11月7日であることを記念した企画となっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ソードアート・オンライン」は、累計発行部数3000万部突破の人気ライトノベルを原作にしたアニメシリーズ。