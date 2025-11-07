かわいさとポップカルチャーが融合した特別なコラボが登場です♡2025年11月7日（金）より、「ドン・キホーテ」一部店舗にて『グルーミー』×『初音ミク』の限定描き下ろしイラストを使用した日本限定リップクリームセットが順次販売開始。ファンにはたまらないキュートなデザインと香りのバリエーションで、冬のリップケアタイムがもっと楽しくなりそう♪ グルーミー