11月に入り、すっかり寒くなりましたね! 寒くなると食べたくなるのが濃厚なチョコレート。そんなみなさんに朗報! 今年も"アノ"季節がやってきました! 今回ご紹介するのはミスタードーナツで毎年大人気の「ポン・デ・ショコラ」4種。冬限定の大人気ラインナップ。今年は定番2種に加えて、新作2種が登場! 大学生ライターが早速食べ比べてみました! ! ミスドの冬の定番全部食べてみた2025年も「ポン・デ・ショコラシリーズ」が登場「