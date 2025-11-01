鳥取県高校駅伝が１日、境港市竜ヶ山陸上競技場周辺コースで行われ、男子（７区間４２・１９５キロ）、女子（５区間２１・０９７５キロ）のいずれも鳥取城北が優勝し、全国高校駅伝（１２月２１日、京都・たけびしスタジアム京都）の出場権を獲得した。鳥取城北の男子は、昨年の全国高校男子駅伝で福岡・大牟田の選手として準優勝したエースの本田桜二郎（３年）、村上遵世（３年）らが今春に集団転校し、注目されたチーム。こ