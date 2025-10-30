タリーズコーヒージャパンは11月5日、「タリーズドバイチョコレートラテ」「&TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」(いずれもTallのみ:695円)など、季節限定商品を発売する。「&TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」「タリーズドバイチョコレートラテ」(いずれもTallのみ:695円)今年のホリデーシーズンは「WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET」をテーマに、心も身体も温まるドリンクや、季節を彩るスイーツ、自分自