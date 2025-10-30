米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長/Elizabeth Frantz/Reuters（ＣＮＮ）米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は２９日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開き、政策金利の０．２５％引き下げを決定した。利下げは２会合連続。量的引き締め（ＱＴ）と呼ばれるバランスシートの圧縮を１２月１日に終了することも決定した。新たな政策金利は３．７５〜４％で、3年ぶりの低水準となる。会合ではトランプ大統領がＦＲＢ理事に