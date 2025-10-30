この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、小川一水(@ogawaissui)さんの投稿です。皆さんは疑問に思ったことは調べたり、人に尋ねたりしますか？小川さんはある日、フライを買って来てふと「なぜ緑色の輪ゴムで容器を縛ってあるのだろう」と思い調べてみたそう。何事も理由があってそうなっているのだ、と答えに感心した小川さんにさまざまな反響が寄せられました。 緑色の輪ゴムを使っているのは