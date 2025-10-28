ゴディバ ジャパンは、ホリデーシーズン限定の「ゴディバ ブッシュ ド ノエル コレクション」と、焼き菓子を、11月1日から順次、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。2025年ホリデーコレクション「ゴディバ ブッシュ ド ノエル コレクション」を発売する。“ブッシュ ド ノエル”はヨーロッパの伝統的なクリスマスケーキ。ゴディバの2025年ホリデーコレクションは、雪が舞い