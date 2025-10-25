お笑い芸人の東野幸治が２５日までに更新されたお笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演した。渡部の妻・佐々木希が東野のＭＣ番組「１周回って知らない話２時間ＳＰ」（日本テレビ系）に出演し、渡部の不倫騒動について「まだ許していない」と告白し、話題となった。渡部は佐々木が出演したことにつ