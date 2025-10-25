２３日、優良稲新品種実証普及現地視察会で記念撮影する参加者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山10月25日】中国福建省武夷山市の来福農場で23日、「2025年優良稲新品種実証普及現地視察会」が開かれた。市農業農村局の関連部署や一部地区の農業技術者、大規模農家、農業合作社（協同組合）関係者など40人余りが参加した。視察会は高収量・高品質でグリーン（環境配慮型）な新品種の開発と普及を目的としており、