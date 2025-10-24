米スポーツサイトのアスレチックは２３日（日本時間２４日）、タイガースがサイ・ヤング賞の最有力候補として挙がっている先発左腕タリク・スクバル投手（２８）を「（１２月の）ウィンターミーティングで売り出し、できるだけ最良のトレードを行おうとする可能性が高い」と報じた。メジャー６年目の今季、３１試合に先発し１３勝６敗、防御率２・２１、２４１三振で２年連続サイ・ヤング賞が確実視されている。ＦＡになるのは