結婚して、家事をすべて奥さんに任せてしまっている男性もいるのではないでしょうか？家事が苦手だとしても、奥さんと協力するのが理想の夫婦ですよね。いつまでも奥さんに頼っていると、捨てられてしまうかもしれません……。今回は、妻に出て行かれた夫がデリバリーすら頼めずに情けなくなった話をご紹介いたします。デリバリーもできない「俺が家事をしないことを理由に、妻が怒って家を出て行きました。別に妻がいなくてもご