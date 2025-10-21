セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブンカフェ スムージー」より「宇治抹茶スムージー」を10月24日から数量限定で発売します。【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これが《大阪・関西万博限定》だった「宇治抹茶スムージー」です！店舗連日合計で1000杯超えの人気ぶり同商品は、10月13日に閉幕した「大阪・関西万博」会場内の2店舗限定で販売されていたスムージー。「セブン‐イレブン西ゲート店