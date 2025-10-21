ＤｅＮＡは２０日、今季限りで退任する三浦大輔監督（５１）の後任として、相川亮二ディフェンスチーフコーチ兼野手コーチ（４９）が就任すると発表した。横浜市内の球団事務所で新旧の監督が同席して会見が行われた。三浦監督は改めて、辞意を決断した経緯について「昨年クライマックスを勝ち上がって、日本一になって、今年はリーグ優勝からあの舞台に立つっていうところでしたが、リーグ優勝できなかった」と自らの言葉で語