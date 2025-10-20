木村拓哉（52）が20日、山田洋次監督（94）の新作映画「TOKYOタクシー」（11月21日公開）本編にも東京の名所として出てくる東京タワーで、自ら運転するタクシーに倍賞千恵子（84）を乗せて登場した。「TOKYOタクシー」は、24年に日本アカデミー賞外国作品賞を受賞した22年のフランス映画「パリタクシー」（クリスチャン・カリオン監督）が原作。さえない日々を送る個人タクシー運転手が偶然、乗せた人生の終活に向かうマダムとの出