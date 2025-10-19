バングラデシュの首都にある国際空港で18日、大規模な火災が発生し、全ての便の運航が一時停止しました。消火活動にあたる隊員ら少なくとも35人がケガをしています。地元メディアによりますと、バングラデシュの首都ダッカにあるハズラット・シャージャラール国際空港で18日、大規模な火災が発生しました。火災は空港の貨物エリアで発生し、旅客ターミナルには延焼していないものの、消火活動にあたっていた警察予備隊員ら少なくと