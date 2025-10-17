ミルフィーが、世界の名画から着想を得た新作「絵画ジェルアイライナー」を2025年10月14日（火）より公式オンラインサイトほか各種通販サイトで順次発売。店頭では10月下旬から全国のロフトハンズなどで先行販売を開始予定。■絵画に着想「絵画ジェルアイライナー」は、なめらかにスルスル描ける極細ジェルタイプ。45°カット芯で理想のラインを自在に描ける。美しいパッケージデザインと、名画をイメージしたカラー展開が特徴と