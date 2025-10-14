学生3大駅伝の初戦学生3大駅伝の幕開けとなる出雲全日本大学選抜駅伝が13日、出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45.1キロで行われた。国学院大が連覇を達成した一方、青山学院大は1分40秒差の7位と完敗。2012年に出雲で初優勝して以降、初めて5位以内を逃し、総合3連覇が懸かる来年1月の箱根駅伝へ不安を露呈した。学生3大駅伝の開幕戦で、青山学院大が思わぬもろさを見せた。1区（8キロ）の小河原陽琉（2年）がトップから18秒