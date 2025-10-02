秋の足音が聞こえはじめたこの時期、サンマルクカフェから気になる限定メニューが登場！「スイートポテト」をテーマにした2品、「プレミアムチョコクロ スイートポテト」と「ごろっとスイートポテトスムージー」をさっそく試してきました！◆「プレミアムチョコクロ スイートポテト」「プレミアムチョコクロ スイートポテト」（390円、324キロカロリー）は、サンマルクのド定番「チョコクロ」の限定版です。表面には波打つような