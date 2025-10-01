世界最大級の広告マーケティングとクリエイティビティの祭典「Advertising Week Asia 2025（アドバタイジング・ウィーク・アジア2025、以下AWA）」は、12月2日から4日までの3日間、シェラトン都ホテル東京にて開催される。10周年を迎える今回から、公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会（JAA）が共催社として参画する。Advertising Weekは2004年にニューヨークで始まり、広告・メディア・クリエイティブ・アドテクノロジーなどあ