ホワイトハウスの敷地内を歩くトランプ大統領＝２６日/Julia Demaree Nikhinson/AP（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領は２９日、「米国外で制作された全ての映画」に対して１００％の関税を課すと自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に書き込んだ。いつ、どのような形で発動するのかは明らかにしなかった。もしもトランプ大統領がこの脅しの実行に踏み切った場合、物品ではなくサービスに対する関税措置としては初めて