相次ぐプライオリティパスの改悪空港のラウンジといえば、ビジネスクラス以上の搭乗客や各航空会社の上級マイレージ会員向けのラウンジ、対象のゴールド以上のクレジットカードユーザー向けのカードラウンジなどがあるが、これらとは別に世界中の空港ラウンジが利用できるサービスが存在する。それがプライオリティパスだ。ロンドンに本社を置き、サービスを開始したのは1992年。最初は利用可能なラウンジの数はわずか49ヶ所だった