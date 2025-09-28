フェイラーのギフトショップ「LOVERARY BY FEILER」から、サンリオの大人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーションアイテムが初登場します。今回のコレクションでは、人気デザイン「ラブラリープディング」「ラブラリープリンアラモード」との特別な組み合わせで、ハンカチやバッグ、ポーチなど全9種類がラインアップ。抽選販売でのみ手に入る限定アイテムは、日常をほん