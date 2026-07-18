ワークマンのルーツは“16坪の小さな店舗”だった。激レアなノベルティから辿る快進撃の裏側

20代夫婦が「ワークマンカラーズ」新店オーナーに！地方ならではの強みと地域密着型店舗への思い

「車が店舗に突っ込んじゃって」ワークマンSVが明かす深夜のトラブル対応と現場のリアル