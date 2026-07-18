【ワークマン】テーマ別コーデ対決！初のプラス店舗でオシャレNo.1に輝いたのは？
YouTubeチャンネル「ワークマン加盟店推進部チャンネル」が「ワークマンプラスでテーマ別コーデ対決！機能だけじゃない、オシャレNo1は誰!?」を公開した。今回は初の「ワークマンプラス」店舗を舞台に、機能性を生かしたシーン別のコーディネート対決の様子を紹介している。
くじ引きの結果、テーマは「家庭菜園で収穫作業」「GWに一泊小旅行」「灼熱の野外フェス参戦」の3つに決定した。ワークマンプラス厚木岡田店の副店長は「家庭菜園」をテーマに、虫が寄りつきにくい「AERO GUARDメッシュ2WAYフーディ」を中心にセレクト。泥汚れに強い「プレミアム超撥水クライミングパンツ」や軽量な長靴を合わせ、カラビナを使って手袋を持ち運ぶアイデアも披露した。
「GWに一泊小旅行」がテーマのワークマン本田SVは、保冷・保温機能のついた大容量の「保冷保温パントリー軽量マザーズリュック」を軸にアイテムを選定した。手を使わずに履ける「ステップインマザーズシューズ」とワンピースを合わせ、「1枚で決まるから可愛い」とリラックス感のある旅行コーデを組み上げた。また、日焼け対策としてアームカバーを取り入れる工夫も見せている。
ワークマン社外取締役サリーさんは「灼熱の野外フェス参戦」をテーマに、「熱を遮げる力がある」という「Xシェルター」のポンチョや遮熱ハットなど、暑さ対策に特化したアイテムを重ね着。フェスらしい鮮やかなイエローを取り入れた元気なコーディネートを完成させた。
結果発表では、商品のタグについている機能マーク（ピクトグラム）の数でも勝負が行われた。サリーさんが53個という驚異的な数で「ピクト対決」を制したが、果たしてファッション対決の勝者に選ばれたのは…？
豊富な機能とおしゃれを兼ね備えたワークマンのアイテムは、レジャーや日常のさまざまなシーンで活躍してくれそうだ。目的に合わせた機能的なウェアを取り入れて、快適なお出かけを楽しんでみてはいかがだろうか。
くじ引きの結果、テーマは「家庭菜園で収穫作業」「GWに一泊小旅行」「灼熱の野外フェス参戦」の3つに決定した。ワークマンプラス厚木岡田店の副店長は「家庭菜園」をテーマに、虫が寄りつきにくい「AERO GUARDメッシュ2WAYフーディ」を中心にセレクト。泥汚れに強い「プレミアム超撥水クライミングパンツ」や軽量な長靴を合わせ、カラビナを使って手袋を持ち運ぶアイデアも披露した。
「GWに一泊小旅行」がテーマのワークマン本田SVは、保冷・保温機能のついた大容量の「保冷保温パントリー軽量マザーズリュック」を軸にアイテムを選定した。手を使わずに履ける「ステップインマザーズシューズ」とワンピースを合わせ、「1枚で決まるから可愛い」とリラックス感のある旅行コーデを組み上げた。また、日焼け対策としてアームカバーを取り入れる工夫も見せている。
ワークマン社外取締役サリーさんは「灼熱の野外フェス参戦」をテーマに、「熱を遮げる力がある」という「Xシェルター」のポンチョや遮熱ハットなど、暑さ対策に特化したアイテムを重ね着。フェスらしい鮮やかなイエローを取り入れた元気なコーディネートを完成させた。
結果発表では、商品のタグについている機能マーク（ピクトグラム）の数でも勝負が行われた。サリーさんが53個という驚異的な数で「ピクト対決」を制したが、果たしてファッション対決の勝者に選ばれたのは…？
豊富な機能とおしゃれを兼ね備えたワークマンのアイテムは、レジャーや日常のさまざまなシーンで活躍してくれそうだ。目的に合わせた機能的なウェアを取り入れて、快適なお出かけを楽しんでみてはいかがだろうか。
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