フェイラー×ポムポムプリン♡限定コラボアイテム全9種が登場

フェイラーのギフトショップ「LOVERARY BY FEILER」から、サンリオの大人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーションアイテムが初登場します。今回のコレクションでは、人気デザイン「ラブラリープディング」「ラブラリープリンアラモード」との特別な組み合わせで、ハンカチやバッグ、ポーチなど全9種類がラインアップ。抽選販売でのみ手に入る限定アイテムは、日常をほんの少し特別に彩ってくれるはずです♪

コラボデザインはプリンづくし♡

今回のコレクションは、フェイラーの人気モチーフとポムポムプリンが融合したキュートな仕上がり。

おしりが見える「ポムポムプリン プディング」、お友だちのマフィンも登場する「ポムポムプリン プリンアラモード」など、ファン必見のデザインが登場します。

特にプリンアラモードはハンカチのみの展開となり、レア感も抜群です。

ラインアップと価格をチェック

販売アイテムは全9種類。

ハンカチ（2種・各2,970円/約25×25cm）、L字ポーチ（4,950円/約8.5×13cm）、フラットポーチ（6,050円/約9.5×20cm）、舟型ポーチ（6,050円/約12×17.5×マチ4cm）、サークルポーチ（7,700円/約11×11×マチ1.5cm）、巾着（7,150円/約20×20cm）、トートバッグ（11,000円/約22×34×マチ12cm）、ポムポムプリン顔型ポーチ（9,900円/約12×19.5×マチ1.5cm）が揃います。

いずれもフェイラーならではの高品質な仕上がりで、自分用にもギフトにもぴったり♡

販売方法と抽選スケジュール

販売はフェイラー銀座本店、髙島屋大阪店などの旗艦店を含む全国16店舗のラブラリー バイ フェイラーショップ、フェイラー公式オンラインショップで一括抽選にて実施されます。

抽選申込期間は2025年10月2日(木)16:00～10月6日(月)16:59。当選発表は10月20日(月)15:00から順次行われ、商品は10月24日(金)より発送または店舗引換が開始されます。

会員登録やアプリの利用が必須となるので、事前準備をお忘れなく。

特別なコラボを手に入れるチャンス♡

フェイラーとポムポムプリンが織りなす限定コレクションは、抽選販売でしか手に入らない特別なアイテムです。

ハンカチからバッグまで幅広いラインアップが揃い、普段使いはもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめ。

再入荷の可能性もありますが、まずは抽選販売に応募して、この秋の新しいお気に入りを見つけてみてはいかがでしょうか♡