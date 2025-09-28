MTG（名古屋市中村区）の美容ブランド「ReFa（リファ）」が、水道管に取り付けるだけで、シャワーや洗顔のほか、掃除や洗濯まで、家中のすべての水を「ウルトラファインバブル水」に変えることができるプロダクト「ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN（リファウルトラファインバブル スイゲン、以下SUIGEN） 」を2024年12月に発売しました。ファインバブルは、汚れの吸着や生物の成長促進、殺菌など多様な特性を持ち、美容をはじめ