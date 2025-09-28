MTG（名古屋市中村区）の美容ブランド「ReFa（リファ）」が、水道管に取り付けるだけで、シャワーや洗顔のほか、掃除や洗濯まで、家中のすべての水を「ウルトラファインバブル水」に変えることができるプロダクト「ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN（リファウルトラファインバブル スイゲン、以下SUIGEN） 」を2024年12月に発売しました。

ファインバブルは、汚れの吸着や生物の成長促進、殺菌など多様な特性を持ち、美容をはじめ、医療、農水産業、ものづくりなど、さまざまな分野での活用が進められているということです。また、「SUIGEN」は2025年9月24日時点でハウスメーカーやビルダーを中心に97社が「SUIGEN」の導入を決定。戸建て住宅、マンションなどの集合住宅、クリニックでの設置の相談が増えているということです。そこで、住宅設備として、暮らし全体の質を高める効果のほか、未来の展望などについて同社の担当者に話を聞きました。

人にも環境にも優しい豊かな暮らしへ

Q.すばり、生活用水を「ウルトラファインバブル水」に変えるとどのような違いが生じるのでしょうか。

担当者「ファインバブルの持つ洗浄メカニズム『疎水性相互作用』により、汚れに吸着して浮上することで、しっかりと洗い流すことができます。これにより、暮らし全体が一段と快適で清潔に変わります。例えば、洗濯では衣類の繊維の奥までファインバブルが入り込み、汚れ落ちが向上します。洗面所では、日々の手洗いや洗顔がより優しく清潔に。トイレでは黒ずみを軽減し、清潔を保ちやすくなります。キッチンでは、油汚れを落としやすくするだけでなく、汚れ落ちがよくなることで、食器洗いに必要な水の節水にもつながります。さらに、洗車ではボディー表面の細かな汚れを落とすとともに、水垢が目立ちにくくなります」

Q.実際に肌に当たる洗顔や手洗い、シャワーではどのような違いが生じるのでしょうか。改めて教えてください。

担当者「洗顔や手洗い、シャワーでは、毛穴よりも小さな泡『ファインバブル』が肌や頭皮の奥まで入り込み、優しく汚れを落とします。その高い洗浄力により、頭皮などの臭いの軽減にもつながります。さらに、同時に肌に潤い を与えるため、“清潔”と“保湿”を両立できるのが大きな特長です。また、ReFaのファインバブルシャワーは独自の水流設計にもこだわっているため、『SUIGEN』と併用いただくことで、より一層その効果を実感いただけると考えています」

Q.今後、「SUIGEN」を導入する場所を増やすことで、どのような展望や未来に期待していますか？

担当者「現在は戸建てやマンションの各戸に設置いただけるタイプを展開していますが、今後はマンション・アパートなどの集合住宅にも対応できる大口径タイプも導入していく予定です。また、ファインバブル技術はさまざまな産業にも応用できるポテンシャルがあります。こうしてファインバブルのある暮らしが当たり前になっていくことで、人にも環境にも優しい豊かな暮らしを、誰もができるような未来をつくっていきたいです」