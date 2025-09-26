マンチェスター・ユナイテッドが2回戦で4部クラブ相手に敗れるなど、波乱のある今季のカラバオカップ。同じくマンチェスターに位置するシティは3回戦で3部のハダースフィールドと対戦した。シティは連戦続きということもあって、アーリング・ハーランドはベンチ外。オマル・マルムシュも負傷で離脱しており、最前線には若手のディバイン・ムカサが起用された。すると、そのムカサとフィル・フォーデンのコンビネーションから先制点