4番・DHで出場【MLB】Bジェイズ ー Rソックス（日本時間25日・トロント）レッドソックスの吉田正尚外野手が24日（日本時間25日）のブルージェイズ戦で3号ソロを放った。8月8日（同9日）の敵地パドレス戦以来の本塁打となった。同試合は「4番・DH」で先発出場。5回の第3打席にシャーザーの92.4マイル（約148.7キロ）のフォーシームを右翼席に運んだ。打球速度103.5マイル（約166.6キロ）、飛距離399フィート（約121.6メートル）