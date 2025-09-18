5月末に実業家・進撃のノア（30）との“0日婚”を発表した人気YouTuberのヒカル（34）。結婚してまだ半年も経っていないが、「オープンマリッジ宣言」が波紋を呼んでいる。そんななか、結婚当初に実父から出されていた“忠告”が再注目されているようで――。ことの発端は、9月14日にYouTubeチャンネルでアップした「2人から皆様に大切な話があります」と題する動画。ノアと一緒に登場したヒカルは「数週間前にちょっと夫婦仲が良