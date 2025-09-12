YouTubeチャンネル『ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】』の動画「牛めし以外のほうが美味い？ 松屋のサブ商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」では、氏原氏と企画者のサカモト氏が、松屋の牛めし以外のメニューに加え、すき家とCoCo壱番屋のカレーを試食し、率直な感想を述べた。以下、主な発言と要点をまとめる。まず、松屋の企画系メニューを試食した。『ハンバーグ担々麺』は、麺をご飯のおかずとして提供する趣