日本代表は現地９月９日、来年のワールドカップ開催国であるアメリカと敵地コロンバスで対戦。０−２で完敗を喫した。スコアレスドローに終わった６日のメキシコ戦ではほぼベストメンバーを送り出したなか、長距離移動も含めた中２日での試合ということもあって、この試合では先発11人を総入れ替え。だが、コアメンバーとの力の差は大きく、攻守ともにアメリカに圧倒された。相手方との調整もあるとはいえ、そもそもワールド