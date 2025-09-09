Google¤¬PC¤È¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Android¤ÈiOS¤ÎGoogle¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¡º÷AI¥â¡¼¥É¤Ç¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤É¤Ç¤ÎÄó¶¡¤â½ç¼¡³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£Å¸³«¤Ïº£½µ¤«¤é¤À¡£¤³¤Î¥³¥é¥à¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢±¿¤¬¤è¤±¤ì¤ÐGoogle¸¡º÷¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËAI¥â¡¼¥É¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ï¤º¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏGoogle¤Î¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëAI¥â¡¼¥É¥¿¥Ö¤«¤é¤³¤Î¥â¡¼¥É¤ò³«