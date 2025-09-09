V・ファーレン長崎は9日、FWガブリエル・チグロン(23)が完全移籍加入することを発表した。背番号は「45」となる。ブラジル出身の同選手は過去にボタフォゴ(ブラジル)、カネラス2010(ポルトガル)、光州FC(韓国)でプレー。光州FC時代のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)で横浜F・マリノスや川崎フロンターレと対戦した経験も持つ。クラブ公式サイトを通じて「チームの⽬標達成、特にタイトル獲得とJ1昇格に貢献する